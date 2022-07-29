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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da konuştu:

29.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti.' Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye 'Bırak' demiyorsunuz, bana gelince 'Bırak' diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti.' Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye 'Bırak' demiyorsunuz, bana gelince 'Bırak' diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın." dedi.

Ziyaretler kapsamında Karaman'a gelen İnce, partisinin il binasına ziyaretlerde bulundu. Daha sonra esnafı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu hatırlattı.

Kendisinin seçimlerde yüzde 31 oy aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. On kere kaybedenler bıraksın. Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında oy aldı, o meydanda gezecek, Sayın Akşener yüzde 7,5 aldı o meydan da gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı, o meydan da gezecek, yüzde 31 almış Muharrem İnce'ye 'Çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok. Yüzde 31, yüzde 51'e daha kolay ulaşır."

Muhalefetin kendisini desteklemesi halinde bazı şartları olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Gelsinler beni desteklesinler, ben hazırım. Geçen sefer acemiliğime geldi, bu sefer hemen kabul etmem, şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir, bana oy verecekler. İki, meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar, cumhurbaşkanı adayının afişini asacaklar. Üç, Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar, cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar. 12 bin sandığı ortalığa bırakıp, gözlemci koymayıp sonra, 'Muharrem İnce sen seçim gecesi neredeydin?' diye bana soruyor troller. Hadi gidin oradan. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? 12 bin sandığa gözlemci koymayacaklar. Saat 9.30'da sistemleri çökecek. Sonra bana hesap soracaklar..."

İnce, yüzde 65 ile seçimi kazanabileceğini öne sürerek, "Ama arkamda duracaklar. Böyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup, sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de 'üçüncü olsun, bıraksın siyaseti' diye yaptılar. 'Kazansın' diye yapmadılar. Sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet tek yol memleket." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da konuştu:

- "Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti.' Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Karaman'da

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