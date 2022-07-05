MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin K'nin kullandığı 33 AJS 226 plakalı tanker, Değirmendere Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Korkulukları aşan tanker, nehrin sığ bölümüne devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boş olduğu öğrenilen tankerin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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