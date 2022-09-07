MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcusu bulunmayan halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 33 C 5006 plakalı halk otobüsü, D-750 kara yolu Beydeğirmeni Otogarı kavşağında plakası öğrenilemeyen M.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.
Yaralanan iki aracın sürücüsü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı
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