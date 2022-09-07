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Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

07.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcusu bulunmayan halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 C 5006 plakalı halk otobüsü, D-750 kara yolu Beydeğirmeni Otogarı kavşağında plakası öğrenilemeyen M.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.

Yaralanan iki aracın sürücüsü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tarsus’ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus halk otobüsü kaza

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