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  4. Messi için tarihi teklif! İnanılmaz paraya Barcelona'ya dönüyor...

Messi için tarihi teklif! İnanılmaz paraya Barcelona'ya dönüyor...

25.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'da Messi atağı başladı. Geçtiğimiz sezon PSG'ye imza atan Arjantinli oyuncuyu Barcelona tekrar kadrosuna katmak istiyor. Messi'nin de gelme isteğinden sonra bu transferin kolaylaşması bekleniyor.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Messi tekrar takıma dönebilir. Fransa'da mutlu olmadığı bilinen Messi'nin Barcelona'nın teklif yapması halinde kabul edeceği iddia edildi.

MESSI İÇİN HER ŞEY FEDA EDİLECEK

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Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Messi'yi transfer edebilmek için her şeyi feda edebileceği yazıldı. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

DAHA ÇOK PARA TEKLİF EDİLECEK

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Messi'ye Barcelona'ya dönmesi için şu an PSG'den kazandığı paradan daha yüksek bir kontrat önereceği öğrenildi.

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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Lionel Messi barcelona psg atan 10 sezon
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