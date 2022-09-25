Messi için tarihi teklif! İnanılmaz paraya Barcelona'ya dönüyor...

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Messi tekrar takıma dönebilir. Fransa'da mutlu olmadığı bilinen Messi'nin Barcelona'nın teklif yapması halinde kabul edeceği iddia edildi.

MESSI İÇİN HER ŞEY FEDA EDİLECEK

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Messi'yi transfer edebilmek için her şeyi feda edebileceği yazıldı. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

DAHA ÇOK PARA TEKLİF EDİLECEK

Messi'ye Barcelona'ya dönmesi için şu an PSG'den kazandığı paradan daha yüksek bir kontrat önereceği öğrenildi.