Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

WEGHORST CEVAP VERDİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.