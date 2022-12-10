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Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

10.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin-Hollanda maçı birçok olaya gebe oldu. Messi'nin gol ve asistine attığı 2 golle cevap veren Beşiktaşlı Weghorst, takımını penaltılara taşıdı. Penaltılarda da gol atmasına rağmen turu getiremeyen yıldız oyuncu maçtan sonra Messi ile sözlü bir tartışma yaşadı. Takım arkadaşlarının da araya girmesiyle büyüyen tartışma canlı yayından duyuldu.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de sevinç çok büyüktü. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Messi, Weghorst ile sözlü kavga etti.

İŞTE O ANLAR

"NE BAKIYORSUN APTAL! SEN APTALSIN"

"NE BAKIYORSUN APTAL! SEN APTALSIN"

Messi, maç sonunda röportaj verdiği sırada Beşiktaşlı Weghorst'a dönüp, "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak. Sen aptalsın!" sözlerini sarf etti. Canlı yayına yansıyan o anlar karşılaşmanın önüne geçti.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞAN İNSANLARI SEVMİYORUM"

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞAN İNSANLARI SEVMİYORUM"

Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.

AGÜERO AÇIKLADI: MESSI'YE "BURAYA GEL!" DİYORDU

AGÜERO AÇIKLADI: MESSI'YE "BURAYA GEL!" DİYORDU

Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Agüero, "Weghorst, o sırada Messi'ye 'Buraya gel" diyordu. Ben de Weghorst'un yanına gidip susması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

WEGHORST CEVAP VERDİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

WEGHORST CEVAP VERDİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.

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