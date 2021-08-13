Mesut Özil, Sead Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye istiyor

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 1 Eylül'de sonlanacak yaz transfer sezonu öncesi teknik heyetle istişare içerisinde olan yönetim, sol beke takviye yapma niyetinde.

Bu doğrultuda, bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac takımın hedefleri arasında. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük avantajı ise, Kolasinac'ın eski takım arkadaşı; Fenerbahçe'nin "10" numarası Mesut Özil.

TRANSFERDE RAKİP LAZİO

İtalya'da yayın yapan Il Messaggero Gazetesi, Sead Kolasinac transferinde Lazio'nun da devrede olduğunu; Roma ekibinin Arsenal'e teklif yaptığını iddia etti. Öte yandan, İngiliz basınında bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı yazılıyor.

TOP ARSENAL'DE

Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen Sead Kolasinac için Arsenal; hem Fenerbahçe'den hem de Lazio'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İngiliz Sky Sports, Kuzey Londra ekibinin bir hafta içerisinde karar vereceğini; Mesut'la Sead'ın tekrar buluşabileceğini gündeme taşıdı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Kasım 2019'da Sead Kolasinac'la beraber özel aracında seyahat eden Mesut Özil, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. İngiltere'de ve Avrupa'da büyük yankı uyandıran bu olayın akabinde, iki futbolcu da herhangi bir yara almadı.

SEAD KOLASINAC'IN ARSENAL PERFORMANSI

2017'de o dönemin Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten bedelsiz olarak Arsenal'e geçen Sead Kolasinac, 4 yıl içinde 115 maçta forma giyerken 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

(AJANSSPOR)