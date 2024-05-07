Met Gala 2024... İşte kırmızı halıda dikkat çekenler: Kim Kardashian'ın kıvrımlarından Jennifer Lopez'ın iddialı seçimine...

Kylie Jenner

Met Gala'da kıyafet konsepti, gecenin en çok konuşulan kısmı arasında yer alıyor. Çünkü ünlü isimlerin çoğu ve onları davet eden tasarımcılar, temaya göre yaratıcı giysiler tercih ederek geceye damga vuruyor.