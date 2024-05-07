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Met Gala 2024... İşte kırmızı halıda dikkat çekenler: Kim Kardashian'ın kıvrımlarından Jennifer Lopez'ın iddialı seçimine...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 08:04
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Met Gala 2024 yine adından söz ettiren bir gece olarak tarihe geçti. Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya ve Kim Kardashian gibi isimler gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

"Zamanın Bahçesi" temasına sahip Met Gala 2024 kırmızı halısıyla yine adından söz ettirdi. Moda dünyasının en büyük gecesinde Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Zendaya gibi isimler dikkat çekerken Kim Kardashian yine kıvrımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.


Vitrin

EN İDDİALI SEÇİMLERİNİ YAPTILAR

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Met Gala'da kıyafet konsepti, gecenin en çok konuşulan kısmı arasında yer alıyor. Çünkü ünlü isimlerin çoğu ve onları davet eden tasarımcılar, temaya göre yaratıcı giysiler tercih ederek geceye damga vuruyor.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi", bu tema J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinleniyor. Kylie'nin elbisesinde tam oturan bir bel, sivri bir gövde ve dramatik bir kuyruk bulunuyordu; hepsi soluk pembe krem ​​rengindeydi.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian gece incecik beliyle ve kıvrımlarıyla adından söz ettirdi.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

43 yaşındaki Kim, gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giymişti.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kendall Jenner, belinde kesik detayları bulunan siyah bir elbise giymişti; elbisenin heykelsi yakası boyunca altın rengi detaylar ve saçaklar vardı.

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Anahtar Kelimeler:
MET Gala Kylie Jenner moda
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