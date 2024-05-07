Met Gala 2024... İşte kırmızı halıda dikkat çekenler: Kim Kardashian'ın kıvrımlarından Jennifer Lopez'ın iddialı seçimine...

"Zamanın Bahçesi" temasına sahip Met Gala 2024 kırmızı halısıyla yine adından söz ettirdi. Moda dünyasının en büyük gecesinde Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Zendaya gibi isimler dikkat çekerken Kim Kardashian yine kıvrımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Met Gala'da kıyafet konsepti, gecenin en çok konuşulan kısmı arasında yer alıyor. Çünkü ünlü isimlerin çoğu ve onları davet eden tasarımcılar, temaya göre yaratıcı giysiler tercih ederek geceye damga vuruyor.
2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi", bu tema J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinleniyor. Kylie'nin elbisesinde tam oturan bir bel, sivri bir gövde ve dramatik bir kuyruk bulunuyordu; hepsi soluk pembe krem rengindeydi.
Kim Kardashian gece incecik beliyle ve kıvrımlarıyla adından söz ettirdi.
43 yaşındaki Kim, gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giymişti.
Kendall Jenner, belinde kesik detayları bulunan siyah bir elbise giymişti; elbisenin heykelsi yakası boyunca altın rengi detaylar ve saçaklar vardı.