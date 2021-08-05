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Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

05.08.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları uygulanıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda görevliler tarafından aşı yapılıyor.

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi görevlisi Dr. Babür Mimtaş, tarım işçilerinin bulundukları çadırlarda aşılandığını belirterek, Sağlık Bakanlığının salgın ile mücadele kapsamında Karahöyük Mahallesi'nde tarım işçilerinin aşılamalarını yaptıklarını kaydetti.

Amaçlarının aşılanmamış hiç kimseyi bırakmamak olduğunu ifade eden Mimtaş, şunları kaydetti:

"Bu planlama içerisinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katılım son iki gündür gayet güzel. Arada bir yaptırmak istemeyenler oluyor ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı bilinci oturmuş. Aslında insanlar tehlikenin farkında. Bu farkındalık da bizim aşılama çalışmalarımızda hedefimize ulaşmamız açısından iyi. Mavi şehirler arasındayız. Bu da aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Eskişehir halkının, gerek dışarıdan gelen gerekse yerel halkın bu konudaki bilincinin de yerinde olduğunu gösteriyor."

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor
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