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Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

02.09.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da çıkan orman yangınından etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce etkinlik gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe, Sungur mahallerindeki orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yaşayan 30 çocuk, öğretmenleriyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınarak Uluslararası Gençlik Merkezi'ne getirildi.

Merkezde düzenlenen ok atma, yüz boyama, origami, masa tenisi ve sokak oyunları etkinliklerinde eğlenen öğrenciler kütüphane, müzik atölyesi ve dene-yap atölyelerini gezdi.

Daha sonra Muğla Atatürk Stadı'nda antrenörler eşliğinde futbol oynayan çocuklara, milli takım forması, çanta ve top hediye edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere, yangından etkilenen Menteşe'nin uzak mahallelerinden gelen çocukları en iyi şekilde misafir etmeye, moral ve motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendilerinin de öğrencilerle çok güzel bir gün geçirdiklerini belirten İlman, "Tesislerimizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Okullar açılmadan önce iyi bir motivasyon oldu. 9 ilçemizde bulunan 55 mahalledeki çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik destek çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

İlman, etkinliklerin okullar açıldıktan sonra da davam edeceğini bildirdi.

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi
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