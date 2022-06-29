Teker, "Çocuğumuzu getirip bize teslim etsinler. Anneler perişan oldu. Oğlum Muhammet sesimi duyursan gel teslim ol." diye konuştu.

HDP'den çocuklarını istediklerini ifade eden Özcan, "Çocuklarımızı verene kadar burayı terk etmeyeceğim. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya verdi. Çocuklar sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. PKK ve HDP'nin arkasından gitmeyin." dedi.

Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

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