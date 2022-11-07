Ne yaptın Balotelli! Rakip takım taraftarlarına el hareketi çekti, cinsel organını gösterdi ve ortalık karıştı...

Yine Mario Balotelli yine olay! Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürprize imza atan yıldız futbolcu, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol - 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.