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  4. Ne yaptın Balotelli! Rakip takım taraftarlarına el hareketi çekti, cinsel organını gösterdi ve ortalık karıştı...

Ne yaptın Balotelli! Rakip takım taraftarlarına el hareketi çekti, cinsel organını gösterdi ve ortalık karıştı...

07.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayların adamı Mario Balotelli yine gündem oldu! Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, yeni takımında da rahat durmuyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıllara oranla saha içindeki oyunuyla konuşulan İtalyan yıldız, ayrılığı sonrasında yine hareketleriyle futbol gündemini sallamaya başladı. Golcü oyuncu, takımının Basel ile oynadığı karşılaşmada rakip taraftarlara el hareketi çekti. İşte ayrıntılar...

Yine Mario Balotelli yine olay! Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürprize imza atan yıldız futbolcu, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol - 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.

MARIO BALOTELLI OLAY OLDU

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

Adana Demirspor'dan ayrılmadan önce teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan Mario Balotelli, daha sonra İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.

MAÇ, 0-0 BİTTİ

MAÇ, 0-0 BİTTİ

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Basel ile Sion'un maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

ISLIKLI TEPKİ

ISLIKLI TEPKİ

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mario Balotellioldu. Müsabakada sakatlanarak kenara gelen yıldız futbolcu, Basel taraftarları tarafından ıslıklı tepkiyle karşı karşıya kaldı.

ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Basel taraftarlarına doğru sinirli bir şekilde yönelen Mario Balotelli, orta parmağını tribüne gösterdi. Görev yapan hakemlerin görmediği, VAR müdahalesinin ise gerçekleşmediği anda Balotelli'ye herhangi bir kart çıkmadı.

BUNUNLA DA YETİNMEDİ...

BUNUNLA DA YETİNMEDİ...

Mario Balotelli orta parmağını göstermekle yetinmedi ve bu kez de saha kenarında cinsel organını Basel taraftarlarına doğru yönelerek parmağıyla işaret etti.

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