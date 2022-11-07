Ne yaptın Balotelli! Rakip takım taraftarlarına el hareketi çekti, cinsel organını gösterdi ve ortalık karıştı...

Yine Mario Balotelli yine olay! Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transferiyle büyük bir sürprize imza atan yıldız futbolcu, Türkiye'de 35 maça çıkmış ve 19 gol - 7 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Adana Demirspor formasıyla saha dışındaki hareketlerinden çok saha içi performansıyla konuşulan İtalyan golcü, ayrılığı sonrasında yine problem yaşamaya başladı.
Adana Demirspor'dan ayrılmadan önce teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan Mario Balotelli, daha sonra İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.
İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Basel ile Sion'un maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Mario Balotellioldu. Müsabakada sakatlanarak kenara gelen yıldız futbolcu, Basel taraftarları tarafından ıslıklı tepkiyle karşı karşıya kaldı.
Basel taraftarlarına doğru sinirli bir şekilde yönelen Mario Balotelli, orta parmağını tribüne gösterdi. Görev yapan hakemlerin görmediği, VAR müdahalesinin ise gerçekleşmediği anda Balotelli'ye herhangi bir kart çıkmadı.
Mario Balotelli orta parmağını göstermekle yetinmedi ve bu kez de saha kenarında cinsel organını Basel taraftarlarına doğru yönelerek parmağıyla işaret etti.