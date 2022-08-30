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Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

30.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - ​​​​​​​Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Nevşehir Valiliği önünden başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, eserlerini ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, konser sonunda Ahmet Şafak'a hediye takdim etti.​​​​​​​

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir konser

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