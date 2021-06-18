Niğde merkezli 9 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı daha adliyede

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, Niğde, Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri Bursa, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye dün sevk edilen 8 zanlıdan İ.K, E.Ç, B.G. ve A.A. tutuklanmış, biri savcılıktan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 SIM kart ve 14 cep telefonu ele geçirilmişti.

Örgüt elemanlarının, kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internetten satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları karşılıksız çeklerle satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları belirlenmişti.

