Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karnelerini aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Çubuklu Osmaniye İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte 418 bin öğrencinin yoğun ve yorucu bir öğretim yılını tamamladığını belirterek, öğrencilerin tatile çıkacaklarını ancak kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyük emek veren öğretmenleri tebrik eden Yavuz, "Burada çocuklarımızı hayata hazırlayan, sadece akademik eğitim yaptırmayan, bir hobi edinmelerini sağlayan ve burada edindikleri bilgi ve tecrübeleri de hayata aktaran, hayatın içinde yaşayan arzu ettiğimiz eğitim modellerinden birini görüyoruz. Dolayısıyla benim de çok yakın ilgim olan bir alan olan seraları görmek, yetiştirilen ürünleri de görmek bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.

Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra karnelerini dağıttıkları öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okulun hobi bahçesini gezen Yavuz çifti, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta 436 okulda 95 bin 162 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

467 Evler İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar ile İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan katıldı.

Subaşı ve beraberindekiler, sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıttı. Öğrenciler ise şiirler okudu, müzik dinletisi sundu.

Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin çocuklar için her türlü fedakarlığı yaptığını belirterek, "Burada bize düşen, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, bize emanet edilen çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır." dedi.

Karalar da iyi bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz uzaktan eğitimde kaybettikleri zamanı bu süreç içinde kazandılar. Bu süreçle ilgili Sayın Bakanımızın iradesi gerçekten çok önemliydi. Sayın Bakanımıza bu vesileyle şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

- Sakarya

Sakarya'da 757 okulda 202 bin 100 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ İlkokulu'na gelen öğrenciler, heyecanla karnelerinin verilmesini bekledi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin elinden karnelerini almalarının ardından okul bahçesinde eğlendi.

- Karabük

Karabük ve ilçelerindeki 187 okulda 36 bin 818 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yenişehir İlköğretim Okulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Gürel ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Düzce

Düzce'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 73 bin 291 öğrenci, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne ve babalarıyla okullara gelen öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.