Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer alacağı ve yarın sona erecek Türkiye Kupası finallerde sporcular, makaralı ve olimpik yay kategorilerinde başarı kovalayacak.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde yıl boyunca yapılan üç yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer alıyor.

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı

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