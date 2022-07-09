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Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

09.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi.

Turnasuyu Mahallesi'ndeki plajda dün denizde kaybolduktan sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Çakmak için Gülyalı Merkez Camisi'nde düzenlenen törene annesi Çiçek ve babası Mustafa Çakmak ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de katıldı.

Anne ve babası, Gizem Çakmak'ın üzerinde tişörtü bulunan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kız çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gülistan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gizem Çakmak'ın boğulma tehlikesi geçiren ablası Kaniye (13) ve kuzeni Umut Çakmak'ın (6) tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

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