Çakmak için Gülyalı Merkez Camisi'nde düzenlenen törene annesi Çiçek ve babası Mustafa Çakmak ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de katıldı.

Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

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