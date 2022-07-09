Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi.
Turnasuyu Mahallesi'ndeki plajda dün denizde kaybolduktan sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Çakmak için Gülyalı Merkez Camisi'nde düzenlenen törene annesi Çiçek ve babası Mustafa Çakmak ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de katıldı.
Anne ve babası, Gizem Çakmak'ın üzerinde tişörtü bulunan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kız çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gülistan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Öte yandan Gizem Çakmak'ın boğulma tehlikesi geçiren ablası Kaniye (13) ve kuzeni Umut Çakmak'ın (6) tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.
Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz