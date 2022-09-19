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Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

19.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Golbol 2022 sezonu Erkekler 1 ve 2. Lig ile Kadınlar 1. Lig birinci devre müsabakaları sürüyor.

Ordu'da 17 Eylül Cumartesi günü başlayan müsabakalar için Atatürk Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Tuncay Sonel, müsabakaya katılan sporculara başarı diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sporcuları Ordu'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Ordumuz sizlerle şenlenecek. Sizlere hizmet etmek bizim görevimiz hem de siz bizim gururumuzsunuz." dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir, federasyon olarak golbol branşına ayrı önem verdiklerini ifade etti.

Toplam 28 takımın katılımıyla yapılan maçlar, 22 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Müsabakalar, Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki spor salonlarında oynanıyor.

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

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