Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sporcuları Ordu'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Ordumuz sizlerle şenlenecek. Sizlere hizmet etmek bizim görevimiz hem de siz bizim gururumuzsunuz." dedi.

Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları devam ediyor

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