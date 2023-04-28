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  4. Ortalık savaş alanına dönmüştü! Olaylı Real Madrid - Partizan maçının cezaları belli oldu

Ortalık savaş alanına dönmüştü! Olaylı Real Madrid - Partizan maçının cezaları belli oldu

28.04.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeauge play-off turu ikinci maçında İspanyol devi Real Madrid ile Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan karşı karşıya gelmişti. Müsabakada son periyot, 95-80'lik Partizan üstünlüğüyle devam ederken parke bir anda karışmıştı. İki takım oyuncuları birbirlerine yumruklarla saldırırken, salonda inanılmaz bir kaos yaşanmıştı. Hakemler, karşılaşmayı erken bitirme kararı almış ve Partizan'ın kazandığı tescil edilmişti. Olaylı maçın cezaları belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçında çıkan olayların cezası belli oldu.

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THY Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Real Madridli oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort’a 1 maç men cezası verdi.

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Kurul ayrıca, maçın normal şekilde sonuçlanmasını engelleyen sportmenlik dışı davranışları nedeniyle iki takımı da 50'şer bin avro para cezasına çarptırdı.

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Wizink Center'da dün oynanan mücadelenin 38. dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüşmüş ve hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçmişti.

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak.

TARİHE GEÇEN O ANLAR...

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Partizan EuroLeague real madrid Basketbol ligi maçı maçın

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