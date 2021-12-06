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Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

06.12.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.

Müdürlük ekipleri, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda av koruma kontrol çalışmaları sırasında bitkin halde bir kızıl akbaba buldu.

Ekiplerce ilk müdahale merkezine getirilerek tedavisine başlanan yırtıcı kuşun vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmadı.

Kızıl akbabanın tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

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