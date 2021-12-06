OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.
Müdürlük ekipleri, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda av koruma kontrol çalışmaları sırasında bitkin halde bir kızıl akbaba buldu.
Ekiplerce ilk müdahale merkezine getirilerek tedavisine başlanan yırtıcı kuşun vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmadı.
Kızıl akbabanın tedavinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
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