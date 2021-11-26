İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan biri öldü

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