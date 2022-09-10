Oynamadan gitmişti! Fenerbahçe bin pişman...

Fenerbahçe'nin sezon başı İngiliz ekibi Watford'dan 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur, yalnızca Rezerv Lig'de iki kez forma giymesinin ardından Belçika 2. Lig ekiplerinden FVC Denver'a kiralık olarak gönderilmişti.

SİFTAHI YAPTI!

Yeni takımında Lierse karşısında ikinci maçına çıkan Hollandalı oyuncu attığı golle gündem oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çukur, mücadelenin 52. dakikasında kaydettiği şık golle 2-2'lik beraberliği getirse de, mağlubiyete engel olamadı. Lierse mücadeleyi Tabekou'nun 79'da kaydettiği golle 3-2 kazandı.

GÜNDEM OLDU!

Tiago Çukur'un ceza sahası dışından kaydettiği şık gol taraftarları mest ederken,

"HAGI'DEN DAHA İYİ"

Fenerbahçe'nin Dender'e kiraladığı Tiago Çukur bu akşam karşılaştıkları rakipleri Lierse ağlarını sarstı. Maçı Lierse 3-2 kazanırken Çukur'un ceza sahasının dışında attığı şık gol beğeni topladı. Bazı taraftarlar "Hagi'den bile daha iyi" yorumunda bulundu

İŞTE O GOL!