YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

20.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye'nın göçmen politikasından edindikleri tecrübeleri kendi ülkelerinde de uygulamaya koymak istediklerini belirterek, "Burada elde ettiğimiz başarılı örnek ve uygulamaları ülkelerimize geri döndüğümüzde paylaşabilir, şimdiye kadar gösterdiğimiz çabanın daha fazlasını başarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de devam etti.

Konferans kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pacheco, TBMM iş birliği ile gerçekleştirilen ve 50'den fazla ülkenin katılım sağladığı "Küresel Parlamenter Göç Konferansı"nın başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek, göç meselesinin küresel bir soruna dönüşerek herkesi muzdarip ettiğini söyledi.

İstisnasız dünyanın her yerinde göçmen ve mülteci sorunuyla karşılaştıklarını anlatan Pacheco, "Dünyanın her kıtasında bu problem var. Asya'da, Orta Doğu'da Avrupa'da ABD'de bu böyle. Afrika kıtasında Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya Amerika'ya geçmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla bu bir küresel sorun ve istisnasız herkes bu sorundan etkileniyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaştan kaçan milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü kaydeden Pacheco, son birkaç ayda yaşananların mülteci sorununun boyutlarını daha da büyüttüğünü aktardı.

Göç sorunun küresel bağlamda ele alınması ve çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Pacheco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor olan göç sorunu Ukrayna krizi ile beraber çok daha ağır bir tabloya dönüştü. Bu bağlamda bu sorundan etkilenen insan sayısı 7 kıtada milyonları aşmıştır. Bu da demek oluyor ki bu küresel olguya, probleme çözüm bulmak istiyorsak birlikte çalışmak zorundayız. Türkiye, şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla biz hayata geçirmeye çalıştığımız politikaları belirlerken milyonlarca mülteciyi düşünmek, göz önünde bulundurmak zorundayız."

Duarte Pacheco, göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelerin, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanması gerektiğini belirtti.

Pacheco, "Türkiye'nın tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bugün buraya geldik. Burada elde ettiğimiz başarılı örnek ve uygulamaları ülkelerimize geri döndüğümüzde paylaşabilir, şimdiye kadar gösterdiğimiz çabanın daha fazlasını başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunların lafta kalmaması, hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Duarte Pacheco, göçmenlerle ilgili mevcut antlaşmaların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, parlamenterlerin bu konuda daha aktif olmalarını istedi.

Göç anlaşmasında imzacı olan ülkelerin milletvekillerinin ülkelerine döndüklerinde mülteci hakları ile ilgili uygulamaları hükümetlerine kabul ettirmeleri gerektiğini belirten Pacheco, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmza atan ülkeler, sözleşmelerin gereğini hayata geçirmeli. Biz parlamenterler bunu teşvik etmek zorundayız. Diğer önemli bir konu ise fazla göç alan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu konferansı düzenlememizin en büyük amacı da göçmen sorununa kalıcı çözümler bulmak ve burada elde ettiğimiz deneyimleri ülkelerimizde uygulamaya koymak. Özellikle de şu son yılda yaşananlar göz önünde bulundurularak birbirimizin deneyimlerinden istifade edelim. Ülkemize döndüğümüzde de uygulayalım."

PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.