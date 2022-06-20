PAB Başkanı Pacheco,Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye'nın göçmen politikasından edindikleri tecrübeleri kendi ülkelerinde de uygulamaya koymak istediklerini belirterek, "Burada elde ettiğimiz başarılı örnek ve uygulamaları ülkelerimize geri döndüğümüzde paylaşabilir, şimdiye kadar gösterdiğimiz çabanın daha fazlasını başarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de devam etti.

Konferans kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pacheco, TBMM iş birliği ile gerçekleştirilen ve 50'den fazla ülkenin katılım sağladığı "Küresel Parlamenter Göç Konferansı"nın başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek, göç meselesinin küresel bir soruna dönüşerek herkesi muzdarip ettiğini söyledi.

İstisnasız dünyanın her yerinde göçmen ve mülteci sorunuyla karşılaştıklarını anlatan Pacheco, "Dünyanın her kıtasında bu problem var. Asya'da, Orta Doğu'da Avrupa'da ABD'de bu böyle. Afrika kıtasında Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya Amerika'ya geçmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla bu bir küresel sorun ve istisnasız herkes bu sorundan etkileniyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaştan kaçan milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü kaydeden Pacheco, son birkaç ayda yaşananların mülteci sorununun boyutlarını daha da büyüttüğünü aktardı.

Göç sorunun küresel bağlamda ele alınması ve çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Pacheco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor olan göç sorunu Ukrayna krizi ile beraber çok daha ağır bir tabloya dönüştü. Bu bağlamda bu sorundan etkilenen insan sayısı 7 kıtada milyonları aşmıştır. Bu da demek oluyor ki bu küresel olguya, probleme çözüm bulmak istiyorsak birlikte çalışmak zorundayız. Türkiye, şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla biz hayata geçirmeye çalıştığımız politikaları belirlerken milyonlarca mülteciyi düşünmek, göz önünde bulundurmak zorundayız."

Duarte Pacheco, göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelerin, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanması gerektiğini belirtti.

Pacheco, "Türkiye'nın tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bugün buraya geldik. Burada elde ettiğimiz başarılı örnek ve uygulamaları ülkelerimize geri döndüğümüzde paylaşabilir, şimdiye kadar gösterdiğimiz çabanın daha fazlasını başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunların lafta kalmaması, hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Duarte Pacheco, göçmenlerle ilgili mevcut antlaşmaların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, parlamenterlerin bu konuda daha aktif olmalarını istedi.

Göç anlaşmasında imzacı olan ülkelerin milletvekillerinin ülkelerine döndüklerinde mülteci hakları ile ilgili uygulamaları hükümetlerine kabul ettirmeleri gerektiğini belirten Pacheco, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmza atan ülkeler, sözleşmelerin gereğini hayata geçirmeli. Biz parlamenterler bunu teşvik etmek zorundayız. Diğer önemli bir konu ise fazla göç alan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu konferansı düzenlememizin en büyük amacı da göçmen sorununa kalıcı çözümler bulmak ve burada elde ettiğimiz deneyimleri ülkelerimizde uygulamaya koymak. Özellikle de şu son yılda yaşananlar göz önünde bulundurularak birbirimizin deneyimlerinden istifade edelim. Ülkemize döndüğümüzde de uygulayalım."