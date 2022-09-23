Yıldız, Ayşe ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti.

Bursa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatıana Maır Castılloo için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı

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