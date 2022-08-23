Pedro Neto için ilginç transfer iddiası! Sevgilisi araya girdi

İngiltere Premier Lig'de 3'te 3 ile sezona başlayan Arsenal'da takviyeler ardı ardına geliyor. İngiliz basınında çıkan haberde; Arsenal'ın Wolverhampton forması giyen Neto'yu transfer etmek üzere olduğu aktarıldı.

SEVGİLİSİ DEVREYE GİRDİ

Wolves forveti Pedro Neto, Arsenal'a transfer olmak istediğini yönetime bildirdi. Fakat bu isteğinin arkasında yatan olayın kız arkadaşı Carolina Silva'nın olduğu öğrenildi. Fanatik bir Arsenal taraftarı olan güzel model Carolina Silva, Neto'yu ikna ederek Arsenal'a transfer olmasını sağlamak üzere...