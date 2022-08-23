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  4. Pedro Neto için ilginç transfer iddiası! Sevgilisi araya girdi

Pedro Neto için ilginç transfer iddiası! Sevgilisi araya girdi

23.08.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal'in transfer listesinde bulunan Pedro Neto için ilginç bir gelişme yaşandı. Wolves'tan ayrılarak Arsenal'a gitmek istediğini takım yetkililerine söyleyen Neto'nun bu kararını vermesindeki neden ortaya çıktı.

Pedro Neto

Pedro Neto

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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İngiltere Premier Lig'de 3'te 3 ile sezona başlayan Arsenal'da takviyeler ardı ardına geliyor. İngiliz basınında çıkan haberde; Arsenal'ın Wolverhampton forması giyen Neto'yu transfer etmek üzere olduğu aktarıldı.

SEVGİLİSİ DEVREYE GİRDİ

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Wolves forveti Pedro Neto, Arsenal'a transfer olmak istediğini yönetime bildirdi. Fakat bu isteğinin arkasında yatan olayın kız arkadaşı Carolina Silva'nın olduğu öğrenildi. Fanatik bir Arsenal taraftarı olan güzel model Carolina Silva, Neto'yu ikna ederek Arsenal'a transfer olmasını sağlamak üzere...

Carolina Silva fotoğrafları

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Anahtar Kelimeler:
pedro neto wolverhampton wolwes
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