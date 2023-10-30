Pendikspor maçında 3 gol birden atmıştı! Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu konuşuyor, "Durdurulamıyor"

Süper Lig'in 10. hafta maçında Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Edin Dzeko 65, 77 ve 87. dakikada attığı gollerle hat trick yapmayı başarırken, gol krallığında Icardi'yi yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.
Üst üste 4 lig maçında da gol gol sevinci yaşamayı başaran Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.
Golcü ismin bu başarısı dış basında da geniş yer bulurken Dzeko için övgü dolu başlıklar atıldı.
Vijesti.ba sitesinde 'Dzeko Fenerbahçe için yeniden atağa kalktı' başlığı kullandı.
Bosna Hersek'in Reprezentacija internet sitesinde 'Kaptan Fener'in galibiyetinde üç gol attı' başladığı atıldı.
Haberin detayında "Beklendiği gibi Edin bu geceki maçın en iyi oyuncusuydu. 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi ve üç golün yanı sıra üç önemli pas attı, 47 topa temas etti ve rakip oyuncularla yaptığı sekiz düellodan beşini kazandı. Bosna Hersek ve F.Bahçe'nin kaptanı bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol attı." sözleri sarf edildi.
Dnevni avaz sitesinde, "Dzeko inanılmaz, farklı zaferde hat-trick yaptı! Sarı-lacivertliler hala yenilmez" başlığı kullanıldı.
Haberde, "İkinci yarıya Edin Dzeko hakim oldu. Kaptan, ikinci yarıda hat-trick yaptı ve 65. dakikadan 87. dakikaya kadar üç golü de kaydetti. Bu arada Dzeko, bu sezon Türkiye liginde 10 gol sayısına ulaşarak gol krallığı sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Dzeko kesinlikle durdurulamazdı" denildi.