SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Pendikspor maçında 3 gol birden atmıştı! Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu konuşuyor, "Durdurulamıyor"

Pendikspor maçında 3 gol birden atmıştı! Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu konuşuyor, "Durdurulamıyor"

30.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Inter'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko gollerine devam ederken son oynanan Pendikspor karşılaşmasında hat trick yapmayı başarırken tüm dünyanın dikkatini çekti. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 10. hafta maçında Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Edin Dzeko 65, 77 ve 87. dakikada attığı gollerle hat trick yapmayı başarırken, gol krallığında Icardi'yi yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

EDIN DZEKO'DAN İLK HAT-TRICK

e1ab734d5d78e4bf4ac4fe78e52be275

Üst üste 4 lig maçında da gol gol sevinci yaşamayı başaran Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.

Golcü ismin bu başarısı dış basında da geniş yer bulurken Dzeko için övgü dolu başlıklar atıldı.

İŞTE DZEKO'NUN PERFORMANSININ DIŞ BASINA YANSIMALARI
Canlı Skor

Vijesti.ba sitesinde 'Dzeko Fenerbahçe için yeniden atağa kalktı' başlığı kullandı.

Bosna Hersek'in Reprezentacija internet sitesinde 'Kaptan Fener'in galibiyetinde üç gol attı' başladığı atıldı.

Haberin detayında "Beklendiği gibi Edin bu geceki maçın en iyi oyuncusuydu. 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi ve üç golün yanı sıra üç önemli pas attı, 47 topa temas etti ve rakip oyuncularla yaptığı sekiz düellodan beşini kazandı. Bosna Hersek ve F.Bahçe'nin kaptanı bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol attı." sözleri sarf edildi.

Dnevni avaz sitesinde, "Dzeko inanılmaz, farklı zaferde hat-trick yaptı! Sarı-lacivertliler hala yenilmez" başlığı kullanıldı.

Haberde, "İkinci yarıya Edin Dzeko hakim oldu. Kaptan, ikinci yarıda hat-trick yaptı ve 65. dakikadan 87. dakikaya kadar üç golü de kaydetti. Bu arada Dzeko, bu sezon Türkiye liginde 10 gol sayısına ulaşarak gol krallığı sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Dzeko kesinlikle durdurulamazdı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko son dakika fenerbahçe gol kralı Süper Lig 10 sezon erden süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.