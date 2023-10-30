Pendikspor maçında 3 gol birden atmıştı! Tüm dünya Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu konuşuyor, "Durdurulamıyor"

Haberin detayında "Beklendiği gibi Edin bu geceki maçın en iyi oyuncusuydu. 90 dakikanın tamamını sahada geçirdi ve üç golün yanı sıra üç önemli pas attı, 47 topa temas etti ve rakip oyuncularla yaptığı sekiz düellodan beşini kazandı. Bosna Hersek ve F.Bahçe'nin kaptanı bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol attı." sözleri sarf edildi.