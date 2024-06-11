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Polonya yenilgisi sonrası Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 09:45
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Polonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında, son dakikalarda yediği golle mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız için spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız son dakikalarda yediği golle mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

"MONTELLA NE DÜŞÜNÜYOR?" [Ömer Üründül / Sabah]

"MONTELLA NE DÜŞÜNÜYOR?" [Ömer Üründül / Sabah]

"Montella'nın düşündüklerini, planladıklarını mantığımla bağdaştıramıyorum. Senelerdir en büyük sıkıntımız kadro istikrarsızlığı, birlikte oynama alışkanlığımız çok yetersiz. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı yapıyoruz, bir önceki maçtan 7 oyuncu farklı. Santrforda Semih'e görev veriyor, diğer 9 kişiyle bir kere bile oynamamış.

O da zaten hiçbir şey yapamadı. Arda ve Barış Alper ön plana çıkan isimlerdi. Kerem ve Hakan da iyi mücadele ettiler. Kolektif yapısı oturmamış bir takımla Avrupa Şampiyonası'nda en büyük gücümüz taraftar desteği ve hırsımız olacaktır."

"ARDA'YI OYNATMAMAK DELİLİK OLUR" [Erman Özgür / Fanatik]

"ARDA'YI OYNATMAMAK DELİLİK OLUR" [Erman Özgür / Fanatik]

"Arda Güler’i oynatmamak için deli olmak lazım, Barış Alper santrforda en iyi seçeneğimiz, Mert Günok varken oynar ve son olarak kolay gol yiyen bir takım olmaktan kurtulabilirsek kalitemiz her takıma gol bulmaya yetecektir. Ancak orta saha ve özellikle savunma hattında bu kadar vasat performansla gol yemeden maç bitirebilir miyiz? Çok zor." [Fanatik]

"GÜRCİSTAN'A ONUNLA BAŞLAMALI" [Mehmet Özdilek ]

"GÜRCİSTAN'A ONUNLA BAŞLAMALI" [Mehmet Özdilek ]

"Arda çok hazır. Bu çok net, hiç tartışmaya gerek yok. Gürcistan maçına Arda ile başlamalı. İştahı ve takım içindeki liderliği genç yaşı olmasına rağmen ikinci yarıda bunu gördük. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu da Arda ve Barış'a adapte oldu. İşin içine girdi. Hakan ve Orkun'un da hücuma katkı vermesi oyunu tamamen Polonya yarı sahasına yıkmamıza neden oldu."

"500 DAKİKADA 1 GOL ATTIK" [Uğur Meleke / Hürriyet]

"500 DAKİKADA 1 GOL ATTIK" [Uğur Meleke / Hürriyet]

"Son 6 ayda 500 dakika futbol oynadık, penaltılar dışında tek 1 sayı yapabildik. Bu 500 dakikadan özellikle ofansif departmanda birtakım dersler çıkarmamız gerektiği ortada.

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Polonya son dakika euro 2024 milli takım montella
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