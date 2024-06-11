Polonya yenilgisi sonrası Montella'ya sert sözler! "Onu oynatmamak delilik"

"GÜRCİSTAN'A ONUNLA BAŞLAMALI" [Mehmet Özdilek ]

"Arda çok hazır. Bu çok net, hiç tartışmaya gerek yok. Gürcistan maçına Arda ile başlamalı. İştahı ve takım içindeki liderliği genç yaşı olmasına rağmen ikinci yarıda bunu gördük. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu da Arda ve Barış'a adapte oldu. İşin içine girdi. Hakan ve Orkun'un da hücuma katkı vermesi oyunu tamamen Polonya yarı sahasına yıkmamıza neden oldu."