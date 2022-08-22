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  4. PSG rakibini 7 golle dağıttı, Kylian Mbappe dünya futbol tarihine geçti!

PSG rakibini 7 golle dağıttı, Kylian Mbappe dünya futbol tarihine geçti!

22.08.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'de 3. hafta mücadelesinde Lille ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, PSG'nin 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe ise dünya futbol tarihine geçti. Fransız yıldız, maçın 7. saniyesinde attığı golle tarihteki en erken gollerden birini kaydetmiş oldu.

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, PSG'yi konuk etti.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PSG'nin 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MBAPPE, 7. SANİYEDE ATTI!

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PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. saniye ve 66 ile 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 27. dakikada Lionel Messi, 39. dakikada Hakimi, 43. ve 52. dakikalarda Neymar kaydetti. Lille'in tek sayısı 64. dakikada Bamba'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçta 58. dakikada oyundan alındı.

Bu sonuçla PSG 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Lille ise 4 puanda kaldı.

EN ERKEN GOLLER ARASINA GİRDİ

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Kylian Mbappe'nin 7. saniyede Lionel Messi'nin asisti sonrasında attığı gol, dünya futbol tarihinde atılmış en erken gollerden biri olarak tarihe geçti.

LILLE - PSG

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