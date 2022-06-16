YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

16.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Avrupa’nın en büyük binek otomobiller yarış serisi olarak değerlendirilen Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) yarışacak.

Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, 1-3 Temmuz tarihinde Almanya’da bulunan Norisring pistindeki gerçekleştirilecek DTM 2022 takviminin 4. durak noktasında sahne alacak.

DTM’de yarışacak ilk Türk pilot unvanını da alacak olan Ayhancan Güven, Nick Cassidy’nin Formula E takvimi nedeniyle yarışa katılamayacağı haberinin ardından sezonun ilk yarışında Sebastian Loeb'un kullandığı Red Bull Alpha Tauri Af Corse’nin direksiyonuna geçecek.

Red Bull sporcusu Güven, Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele edecek. Ayhancan Güven, DTM’deki heyecanın yanı sıra dünyanın en önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinde ve sanal yarış serilerinde mücadele etmeye devam ediyor.

Güven, bu sezon ayrıca 24 Saat Nurbirgring Yarışı’nda da yer almıştı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

- Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda Lucas Auer, Nico Müller, David Schumacher, Sheldon Van Der Linge, Marco Engel gibi başarılı pilotlarla mücadele edecek

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, DTM’e adım atıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.