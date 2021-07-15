Ricardo Rodriguez Galatasaray yolcusu

Galatasaray, Torino'nun sol beki Ricardo Rodriguez'in transferi için görüşüyor. Akşam.com.tr'nin Cuore Toro'dan aktardığına göre sarı-kırmızılı kulüp, İsviçreli futbolcuya 2 milyon Euro + performansa bağlı bonusları içeren bir teklif yaptı. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki ay 29 yaşına girecek olan futbolcu sol bek bölgesinin dışında stoperde de oynayabiliyor. Geçtiğimiz eylül ayında Milan'dan Torino'ya 1,95 milyon Euro'ya transfer olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor.

İSVİÇRE'NİN EURO 2020 BAŞARISINDA PAY SAHİBİYDİ

28 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 16, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi. İsviçre Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösteren Rodriguez milli forma altında 86 maça çıkarken 9 gol attı.