YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

27.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Trabzon'da ilk kez düzenlenen Rota 61 Motosiklet Festivali başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve ROTA 61 Trabzon Motosiklet Derneği tarafından organize edilen festivale Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 motosiklet tutkunu katıldı.

Akçaabat ilçesinin Yaylacık mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, uzun kuyruk oluşturdukları motosikletleriyle şehir turu attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bir süre motosiklet kullandı.

Kros gösterilerinin yer aldığı festivalde konserler, yöresel halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

Gösterileri izleyen Zorluoğlu ve Ekim, etkinlik alanındaki katılımcılarla sohbet etti.

Zorluoğlu, basın mensuplarına, Trabzon'un tarihinin en kalabalık dönemini yaşadığını, hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda misafiri birkaç aydır kentte ağırladıklarını söyledi.

Caddelerin, sokakların, meydanların ve yaylaların çok hareketli olduğunu, ekonomik anlamda şehre katkı sağlayan turizm sezonu yaşandığını vurgulayan Zorluoğlu, "Bundan da son derece mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte ilimizi ziyarete gelen misafirlerimize daha keyifli anlar yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok farklı, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle insanlarımızı eğlendirmeye, onları dinlendirmeye özel gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Zorluoğlu, festivale yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, etkinliği gelecek yıllarda daha da genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Osman Nuri Ekim ise bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Dernek başkanı Mikail Bağcı da etkinliğe yaklaşık 400 motosikletçinin katıldığını, yoldakilerin de katılımıyla sayının biraz daha artacağını aktardı.

Festival, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Rota 61 Motosiklet Festivali, yaklaşık 400 motosikletçinin katılımıyla başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:36
Öğle
12:28
İkindi
16:11
Akşam
19:10
Yatsı
20:36
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.