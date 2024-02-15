Saba Tümer'in sunduğu 'Aşk Adası'nın fragmanı olay olmuştu! RTÜK programla ilgili harekete geçti

İlk kez 14 Şubat’ta yayınlanan tanıtımında Aşk Adası programının detayları paylaşıldı. Saba Tümer’in şen kahkahalarının yansıdığı fragmanın girişinde "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur” sözleri yer aldı.