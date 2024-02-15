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Saba Tümer'in sunduğu 'Aşk Adası'nın fragmanı olay olmuştu! RTÜK programla ilgili harekete geçti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.02.2024 23:47 | Son Güncelleme:
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İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri gündem oldu. Programın RTÜK'e takılıp takılmayacağı merak edilirken RTÜK, “Aşk Adası” programıyla ilgili harekete geçti.

İngiltere’den ithal program Aşk Adası’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Programın sunuculuğunu, şen kahkahalarıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer yapacak. Yayınlanan fragmanda da bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri gündem oldu.


Youtube

Yarışmacıların samimi halleri, aşk ve tartışmaların yaşanacağı anlar ilk fragmanda da hemen göze çarpıyor.

NEREDE YAYINLANACAK?

NEREDE YAYINLANACAK?

Programın hangi kanalda yayına geleceği ise izleyiciler tarafından araştırılıyordu. Aşk Adası programı, Gain adlı platformda yayınlanacak. İlk tanıtımı seyirciye sunulan program için şimdiden heyecan duyulmaya başlandı.

İlk kez 14 Şubat’ta yayınlanan tanıtımında Aşk Adası programının detayları paylaşıldı. Saba Tümer’in şen kahkahalarının yansıdığı fragmanın girişinde "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur” sözleri yer aldı.

Kadın ve erkek eşleşmelerinin olacağı realty-show programında farklı oyunlar ve elemeler gerçekleşecek.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Dünya basınında büyük yankı uyandıran İngiltere’nin müstehcen programı Aşk Adası'nın Türkiye'de yayınlanması tartışmalara yol açtı. Programın RTÜK'e takılıp takılmayacağı merak konusuydu. Tartışmalı programın ilk fragmanı olay olurken, RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK, “Aşk Adası” programıyla ilgili ön inceleme yaptığını açıkladı.

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Love Island İngiltere Saba Tümer ele
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