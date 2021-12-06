YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor

Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor

06.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor

Sakarya ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle, yola çıkan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ve D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Güzergahlarda kontrollerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor

Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor

Sakarya'da sis etkili oluyor

Sakarya'da sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de sis etkili oluyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Düzce

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Güney Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.