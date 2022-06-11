Sakarya'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı

Sakarya'da trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, 16 ekip 27 personel ile 135 araç ve sürücü sorgulandı.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Narkotik ekiplerinin de katıldığı denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve bir ön değerlendirme sağlandı.

Uyuşturucu Test Kiti uygulanan ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin birinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine kan veya idrar numuneleri alınması için hastaneye götürüldü, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.