Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid'de oyuncuların sahaya çıkarken yaptıkları gündem oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesi muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. Manchester City sahasında İspanyol devi Real Madrid'ik konuk edecek. Karşılaşmanın ilk ayağında tam 6 gol atılırken mücadele 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Bu akşam oynanacak maçta kazanan takım yarı finale yükselecek. Her türlü beraberlikte karşılaşma uzatmalara gidecek.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, Manchester City-Real Madrid maçı öncesi Real Madridli futbolcuların antrenman için Etihad Stadyumu'na çıktığı anlar sosyal medyada viral oldu.

ARDA GÜLER DE LOGOYA BASMADI

Arda Güler'in de aralarında yer aldığı futbolcu grubunun Etihad Stadyumu'na çıkarken Manchester City logusuna basmadığı anlar büyük takdir topladı.

"REAL MADRID'İN SAF HÜKÜMDARLIĞI"

İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden El Chiringuito TV, Real Madridli yıldızların Manchester City logosuna basmadan sahaya çıktığı görüntüleri "Real Madrid'in saf hükümdarlığı. Oyuncular Etihad'da antrenmana çıkarken Manchester City logosuna basmaktan kaçındılar." ifadeleriyle servis etti.

İŞTE O ANLAR...

