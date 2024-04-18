Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlardan çok herkes onu konuşuyor! Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Şampiyonlar Ligi yine muhteşem maçlara sahne oldu, İngilizler hüsran yaşadı. Gecenin maçında Real Madrid, Manchester United'i penaltı atışlarıyla mağlup ederken; Bayern Münih de bir diğer İngiliz takımı olan Arsenal'i saf dışı bıraktı. Böylelikle Dortmund ve PSG’nin ardından Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.



