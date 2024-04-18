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Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlardan çok herkes onu konuşuyor! Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.04.2024 07:10
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen takımlar olurken; sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşuldu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazandı. Bir anda tüm dünyanın gündemine oturan görüntüler hızla yayılırken, küçük köpeğin yaptığı yarı final için tahminlerinin de tutup tutmayacağı merak konusu oldu. Sevimli köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etti.

Şampiyonlar Ligi yine muhteşem maçlara sahne oldu, İngilizler hüsran yaşadı. Gecenin maçında Real Madrid, Manchester United'i penaltı atışlarıyla mağlup ederken; Bayern Münih de bir diğer İngiliz takımı olan Arsenal'i saf dışı bıraktı. Böylelikle Dortmund ve PSG’nin ardından Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.


Canlı Skor

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİNDEKİ SONÇLARI BİLDİ

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİNDEKİ SONÇLARI BİLDİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin sonuçları kadar, söz konusu tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KÜÇÜK KÖPEK, HANGİ TARAFA BASKET ATTIYSA O TURU GEÇTİ

KÜÇÜK KÖPEK, HANGİ TARAFA BASKET ATTIYSA O TURU GEÇTİ

Sahibi tarafından atılan topu, eşleşmelerde karşı karşıya gelen takımların isimlerinin yazılı olduğu sepete basket atan minik köpeğin tüm tahminleri tuttu.

Sevimli köpek; hangi takımın sepetine basket attıysa, o takım rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoa, sırasıyla Arsenal-Bayern Münih, Real Madrid-Manchester United, Atletico Madrid-Borrussia Dortmund, Barcelona-PSG maçlarının sonuçlarını doğru tahmin ettiği görüldü.

Bir anda tüm dünyanın konuştuğu küçük köpek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final ve final eşleşmeleri için de tahminde bulundu.

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