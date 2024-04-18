Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlardan çok herkes onu konuşuyor! Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Şampiyonlar Ligi yine muhteşem maçlara sahne oldu, İngilizler hüsran yaşadı. Gecenin maçında Real Madrid, Manchester United'i penaltı atışlarıyla mağlup ederken; Bayern Münih de bir diğer İngiliz takımı olan Arsenal'i saf dışı bıraktı. Böylelikle Dortmund ve PSG’nin ardından Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.
Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin sonuçları kadar, söz konusu tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sahibi tarafından atılan topu, eşleşmelerde karşı karşıya gelen takımların isimlerinin yazılı olduğu sepete basket atan minik köpeğin tüm tahminleri tuttu.
Sevimli köpek; hangi takımın sepetine basket attıysa, o takım rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoa, sırasıyla Arsenal-Bayern Münih, Real Madrid-Manchester United, Atletico Madrid-Borrussia Dortmund, Barcelona-PSG maçlarının sonuçlarını doğru tahmin ettiği görüldü.
Bir anda tüm dünyanın konuştuğu küçük köpek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final ve final eşleşmeleri için de tahminde bulundu.