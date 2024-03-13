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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Arsenal Porto'yu penaltılarla devirerek 14 yıl sonra ilki yaşadı, Barcelona Napoli karşısında hata yapmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 08:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile sürdü. 1-0'ın rövanşında Arsenal sahasında Porto'yu konuk ederken, 1-1'in rövanşında Barcelona sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Arsenal-Porto mücadelesi ilk maç ile aynı skorla sonuçlanırken penaltı atışları sonrası turlayan İngiliz ekibi oldu. Barcelona-Napoli eşleşmesinde ise kazanan 3-1'lik skorla Katalan devi olurken adını da bir üst tura yazdıran taraf İspanyollar oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece son 16 turu rövanş mücadeleleri oynandı. Zorlu eşleşmelerde Arsenal, 1-0'ın rövanşında Porto ile karşılaşırken Barcelona 1-1'in rövanşında sahasında Napoli'yi konuk etti.

Canlı Skor

PENALTILARLA ÇEYREK FİNALDE

PENALTILARLA ÇEYREK FİNALDE

Emirates Stadyumu'nda oynanan Arsenal Porto maçında İngiliz ekibi, 41. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünün de 1-0 sona ermesinin ardından penaltılara giden karşılaşmada gülen taraf Arsenal oldu. İngiliz ekibi, penaltılarda rakibini 4-2 yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

TROSSARD TARİHE GEÇTİ

TROSSARD TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).

14 YIL SONRA BİR İLK

14 YIL SONRA BİR İLK

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabına en son 2009-10 sezonunda kalmıştı. O dönemde çeyrek finalde eşleştikleri Barcelona'ya elenmişlerdi ki sonrasında 2024'e kadar bir daha çeyrek final şansı yakalayamadılar.

BARCELONA HATA YAPMADI

BARCELONA HATA YAPMADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında ise Barcelona, sahasında Napoli ile karşılaştı. Lluis Companys'de oynanan maçı Barcelona 3-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

38 MAÇTA 19 GOL

38 MAÇTA 19 GOL

Barça'nin Polonyalı yıldızı Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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