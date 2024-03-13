Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Arsenal Porto'yu penaltılarla devirerek 14 yıl sonra ilki yaşadı, Barcelona Napoli karşısında hata yapmadı

14 YIL SONRA BİR İLK

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabına en son 2009-10 sezonunda kalmıştı. O dönemde çeyrek finalde eşleştikleri Barcelona'ya elenmişlerdi ki sonrasında 2024'e kadar bir daha çeyrek final şansı yakalayamadılar.