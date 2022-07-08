ÇORUM (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

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