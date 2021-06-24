YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

24.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı ise adliyeye götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da, Samsun, İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralıSamsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.