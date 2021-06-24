Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı ise adliyeye götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da, Samsun, İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.



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