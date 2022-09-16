Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 18 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ile para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, emniyete götürüldü.
Şüphelilerden birinin 41 yıl, birinin de 19 yıl hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz