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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

25.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Deniz Feneri Derneği, Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açtı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, İmam Bakır Mahallesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 26 yıldır iyilik hareketini sürdürerek yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle yollarına devam ettiklerini dile getiren Yıldız, 15 yıldır 12 sabit noktada giyim mağazası hizmeti verdiklerini, sabit nokta olmayan bölgelerde de geçici giyim mağazaları açtıklarını belirtti.

Yedi ayda Diyarbakır, Aksaray, Siirt, Batman, Van, Cizre ve Midyat'ta geçici giyim mağazalarını hizmete soktuklarını aktaran Yıldız, "Kurban Bayramı öncesi böyle bir mağaza açtığımız için çok mutluyuz. Mağazamız 2 ay süresinde ihtiyaç sahiplerine hizmet edecektir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu, Türk milletinin sadece sınırlarının içine değil gönül coğrafyasının ve mazlumların bulunduğu bölgelere el uzattığını belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de her zaman iyilik hareketlerinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Törene Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Müftüsü Ramazan Tolan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

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