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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

21.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde gümrük kaçağı telefon ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yusuf Paşa Mahallesi'nde bulunan bir pasajdaki bazı iş yerlerinde arama yaptı. Ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen telefonlara el koydu.

Bu sırada duruma tepki gösteren bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarını kapatarak pasaj önünde toplandı. Kalabalık dağılmayınca olay yerine çok sayıda ekip ve TOMA sevk edildi.

Bir süre bekleyen iş yeri sahipleri, ekiplerce yapılan uyarıların ardından dağılarak dükkanlarını açtı.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Eyyübiye kaçakçılık

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