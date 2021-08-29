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Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

29.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SARIYER’de sosyal medya üzerinden organize olan gençler geniş katılımlı mahalleler arası halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER’de sosyal medya üzerinden organize olan gençler geniş katılımlı mahalleler arası halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Sarıyer’den 26 mahallenin katıldığı turnuvada bugün final oynanacak.
Sarıyer’de sosyal medya üzerinden organize olan gençler ‘Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası’ adıyla mahalalleler arası halı saha futbol turnuvası düzenledi. Sarıyer’den 26 mahallenin katıldığı turnuvada bugün final maçı oynanacak. Çayırbaşı ile Ferahevler arasında oynanacak final karşılaşması saat 19.00’da Kireçburnu’ndaki halı sahada oynanacak. Turnuvayı kazanacak takıma kupa ve madalya verilecek.
Turnuvayı geleneksel hale getirerek, daha geniş katılımlı olarak her yıl düzenlemek istediklerini söyleyen turnuvanın organizatörlerinden Volkan Tiryaki, "Sosyal medya üzerinden görüştüğümüz bazı arkadaşlardan böyle bir fikir geldi. Sarıyer genelinde mahalleler arası futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik. Sosyal medyadan duyuru yaptık. 38 mahalleden 26’sı turnuvaya katıldı. Bu turnuva İstanbul’da düzenlenmiş en büyük mahalleler arası futbol turnuvası. Şu anda çeyrek finaldeyiz, sonra yarı final ve final olacak. Şampiyon olan takım kupa ve madalyanın sahibi olacak. Birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak için bu turnuvayı düzenliyoruz. Vatandaşların da turnuvaya ilgisi oldukça fazla" şeklinde konuştu.
Baltalimanı Mahallesi takımını çalıştıran Süleyman Yavuzyiğit, "Baltalimanı olarak buraya kazanmak için geldik. En azından arkadaşların iyi futbol oynadığını gördüm. Bu turnuva bizim için çok iyi oldu. Her sene düzenlenirse, her sene katılırız" diye konuştu.
FOTOĞRAF

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turnuva maçlarından görüntü

-Organizatör Volkan Tiryaki ile röportaj

-Katılımcı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’
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