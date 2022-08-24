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Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

24.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yaşayan esnaf Mehmet Büyükelhan: - "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum"

Karaman'da bir esnaf, satın aldığı iş yerinde temizlik yaparken bulduğu yaklaşık bir kilogramlık altını sahibine teslim etti.

Mehmet Büyükelhan, iş yeri açmak için Semerciler Sokağı'nda uzun süre kapalı kalan bir dükkanın mülkiyetini satın aldı. Dükkanın içinde tadilat yaptırmak isteyen Büyükelhan, temizlik yaparken bulduğu torbanın içinde bir kilograma yakın altın olduğunu gördü.

Dükkanı satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş'e altınları teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağlayan Büyükelhan gazetecilere, senelerdir pazarlarda seyyar manifaturacı olarak satış yaptığını, bir iş yeri açmak için birikimleriyle dükkan satın aldığını söyledi.

Tadilat sırasında bulduğu altınları sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu aktaran Büyükelhan, "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum." dedi.

Altınları teslim alan Kiriş ise "Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca iş yerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Karaman Tuhafiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar, İnşaat Malzemeleri, Çeşitli Malların Ticareti ve Seyyarları Esnaf Odası Başkanı Adem Ülküseven de üyesi olan Büyükelhan ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bana telefon açtı. Durumu anlattı. Hemen pazara gelerek altınları sahibine teslim ettik. Bir kiloya yakın altın vardı. Bu davranış gerçek bir esnaf, gerçek bir ahi davranışıdır. Kendisine esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

- Karaman'da yaşayan esnaf Mehmet Büyükelhan: - "Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Allah da nasip etmesin. Ben huzurluyum"

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı

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