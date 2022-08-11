Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit Mahsun Şimşek memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

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