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Sergen Yalçın neden kırmızı kart gördü? Beşiktaş - Sivasspor maçında gergin anlar

02.10.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü gerçekleşen Beşiktaş-Sivasspor maçında gergin anlar yaşandı. Bu gergin anların sonucunda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş-Sivasspor maçında kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

2 Ekim akşamında gerçekleşen ve futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Sivasspor maçında gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz etti. Yalçın, top saha dışına çıkmadan topa vurdu. Bunun sonucunda ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sergen Yalçın'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇINDA GERGİN ANLAR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 43. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Can Bozdoğan, rakip ceza sahası yayında şut attığı esnada Jorge Felix ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bunun karşılığında Beşiktaşlı oyuncular faul bekledi ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu "devam" kararı verdi.
Hakemin "devam" kararına sinirlenen Sergen Yalçın, o esnada Serdar Saatçı'nın oyunun durması için kenara gönderdiği topa vurdu ve Uğurlu'ya tepkisini ifade etti. Bunun üzerine Yalçın, kırmızı kart gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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