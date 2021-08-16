MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sex Education'ın yeni sezonundan kareler yayınlandı

Sex Education'ın yeni sezonundan kareler yayınlandı

16.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sex Education’ın sekiz bölümden oluşan üçüncü sezonu, 17 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

Laurie Nunn'ın yaratıcısı olduğu popüler gençlik dizisi Sex Education, 3. sezon ile izleyici karşısına geçmek için hazır! Sex Education yeni sezonundan resmi bir tanıtım paylaşılmıştı. Şimdi de diziden hiç görülmemiş fotoğraflar yayınlandı.

SEX EDUCATION’IN ÜÇÜNCÜ SEZONUNDAN YENİ KARELER

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler.
Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale'i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.
Oyuncu kadrosunda Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü sezonuna Bay Groff'un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff'u canlandıran Jason Isaacs, ilk kez bir yapımda rol alan ve Moordale'de bir öğrenci olan Cal'a hayat veren, stüdyo sanatçısı ve söz yazarı Dua Saleh ve Elsie'nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.