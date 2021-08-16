Sex Education'ın yeni sezonundan kareler yayınlandı

Laurie Nunn'ın yaratıcısı olduğu popüler gençlik dizisi Sex Education, 3. sezon ile izleyici karşısına geçmek için hazır! Sex Education yeni sezonundan resmi bir tanıtım paylaşılmıştı. Şimdi de diziden hiç görülmemiş fotoğraflar yayınlandı.

SEX EDUCATION’IN ÜÇÜNCÜ SEZONUNDAN YENİ KARELER

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam ilişkilerinde yeni bir döneme girerler.

Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale'i mükemmel bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli mesaj ortalarda dolaşır.