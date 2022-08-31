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Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

31.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak'ta 26 Ağustos'ta başlayan Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen şampiyonada, final karşılaşmaları yapıldı.

20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katıldığı organizasyonda kızlarda Erzurum Tenis İhtisas Kulübü, erkeklerde 76 Iğdır Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

Kapanış töreninde konuşan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, 26 Ağustos'ta başlayan şampiyonanın bugün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdiğini söyledi.

Ayar, "Erkeklerde Iğdır, kızlarda Erzurum şampiyon oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Dereceye giren, giremeyen herkesi kutluyorum. Amacımız burada spor yapmak. Bundan sonra da farklı kategorilerde yarışacaksınız, sizlere başarılar diliyorum. Yarışmaların centilmenlikle devam etmesi ve tenisin daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Şırnak teniste öne çıkan şehirlerden birisi haline geldi." diye konuştu.

Sporculardan Nihat Özsullar, turnuvaya Iğdır'dan katıldığını belirterek, burada şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Özsullar, "Benim için çok güzel bir duygu. Çok güzel bir turnuva oldu. İlk kupamız. Hedefim çok iyi bir sporcu olmak. Milli takıma girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Feyza Albayrak da Erzurum'dan turnuvaya katıldığını dile getirerek, takım olarak şampiyonluğu elde ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Albayrak, çok zorlu maçlara çıktıklarını aktararak, "Çok heyecanlıydık ama maça yansıtmamaya çalıştık. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Takım olarak hedefimiz daha iyi yerlere gelmek." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası sona erdi

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