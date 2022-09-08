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Sivasspor Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı! Yiğido 1 puanla başladı

08.09.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde heyecan grup maçları ile sürüyor. G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor ilk maçında sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, puanlar da paylaşılmış oldu. İşte Sivasspor Slavia Prag karşılaşmasına dair detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor G Grubu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. 90. dakikasına 1-1 eşitlikle girilen karşılaşmanın uzatma dakikalarında Slavia Prag penaltı kazandı ancak kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi ve karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor'un golü mücadelenin 26. dakikasında Saba'dan gelirken, Slavia Prag'ın golünü mücadelenin 4. dakikasında Peter Olayinka kaydetti.

Bu skorla puanlar paylaşılırken, grubun bir diğer maçında ise Kosova ekibi Ballkani ile Cluj 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü Cluj'a konuk olacak.

SİVASSPORLU TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Slavia Prag maçına kırmızı-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı’nda büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

SLAVIA PRAG TARAFTARI MİSAFİR TRİBÜNÜNDE YER ALDI

POIPOI

Slavia Prag taraftarı, Sivasspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıda seyirci misafir tribünündeki yerini alıp, takımına destek verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı. Slavia Prag’ın taraftarları zaman zaman takımına da destek tezahüratlarında bulundu.

SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇINDAN KARELER

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Sivasspor son dakika konferans ligi
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