SİVAS (AA) - Spon Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından dayanıklılık çalışan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Demir Grup Sivasspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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