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Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

09.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki akşam antrenmanı 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Çoklu pas çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde ise futbolcular, yarım sahada çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor

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