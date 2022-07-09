SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki akşam antrenmanı 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Çoklu pas çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde ise futbolcular, yarım sahada çift kale maç oynadı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor'un Gerede kampı sürüyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz